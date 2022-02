Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, roept de regering op snel klimaatregels op te stellen voor het bedrijfsleven. Daardoor ontstaat duidelijkheid en kunnen bedrijven gaan investeren, zei ze in het tv-programma WNL Op Zondag.

Thijssen stelt dat de klimaatdoelen in gevaar zijn doordat bedrijven niets zullen doen als er onzekerheid is. Daarnaast zullen bedrijven volgens haar Nederland mijden bij het doen van investeringen, of vertrekken ze zelfs.

Ze zegt dat er veel onzekerheid bestaat vanwege onder meer de dreiging van rechtszaken. "Het risico is nu dat je investeringen doet en dan over vier jaar midscheeps geramd wordt door een uitspraak van de rechter dat je het niet goed hebt gedaan."

Doordat het kabinet zich tot nu toe grotendeels afzijdig heeft gehouden bij het klimaatvraagstuk, werd ruimte geboden voor actiegroepen om via de rechter beleid af te dwingen, stelde Thijssen eerder deze week in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.

De rechters beriepen zich onder meer op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij hun uitspraken, wat Thijssen niet raar vindt. "Als je verdragen niet goed vertaalt in wetten en regelgeving, dan dwing je rechters om zelf rechtsvinding te doen. Het achterliggende probleem is dat onze wet- en regelgeving niet goed is."