Bij dakdekkers stromen de opdrachten binnen omdat storm Eunice verspreid over het land voor veel schade aan daken heeft gezorgd. De drukte is vanzelfsprekend het grootst in gebieden waar de storm het meest heeft huisgehouden.

Zelfstandig ondernemers Bas Elshout en Henk ter Maten hebben elk bijvoorbeeld al tientallen telefoontjes gehad. Dat is veel drukker dan op een normale zaterdag, zeggen ze. Uit de duizenden schademeldingen bij verzekeraars komt naar voren dat ze zeker niet de enige vakmensen zijn die hard aan de bak moeten om stormschade te herstellen.

Elshout is normaal vrij op zaterdag, maar nu is hij in de loop van de dag al bij zijn zeventiende klus. Het werk varieert van dakpannen die van daken zijn afgeschoven tot het verhelpen van grotere schades, geeft de ondernemer uit Noordwijkerhout aan.

Bij Ter Matens bedrijf Zuidplas Dakbedekkingen uit Nieuwerkerk aan den IJssel is het beeld net zo. Hij is er nu vooral mee bezig om noodvoorzieningen te regelen voor mensen van wie het dak eraf is gewaaid. Het echte herstelwerk volgt pas later.

Uiteindelijk levert de storm wel tot twee maanden extra werk op, schat Ter Maten in. Daarbij richt hij zich vooral op bitumen daken. "Dakpannen doe ik niet", legt hij uit. Sowieso zat de branche volgens hem niet op al dat extra werk te wachten, want de agenda's zaten al redelijk vol.

Werkgebied dakdekkers speelt mee bij drukte

Het gebied waarin dakdekkers actief zijn, speelt ook een rol. De storm was het hevigst in de kustprovincies. Credak Dakbedekking van ondernemer Jan Dolfsma werkt in Kampen en omgeving met zes mensen en heeft er door de storm meerdere grote klussen bijgekregen.

Daar is de schade vooral ontstaan doordat bijvoorbeeld zonnepanelen loskwamen en vervolgens dakbedekkingen beschadigden. In het westen van het land werden complete daken losgescheurd, weet de ondernemer. "We hebben ook telefoontjes gekregen uit het westen voor schadeherstel, maar dat hebben we geweigerd", zegt hij.

De drukte in de dakbedekkingsbranche kan per specialisatierichting verschillen. Zo heeft de storm Willem van Ettekoven uit Loosdrecht wel enkele dagen extra werk opgeleverd, maar ook weer "niet extreem veel". Hij is gespecialiseerd in rieten daken. "We hebben vaker stormen gehad", zegt hij nuchter.