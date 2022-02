Zeker vijf zorgmedewerkers hebben de stap gezet om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor de financiële en emotionele schade door langdurige covid. Het gaat onder meer om een ambulanceverpleegkundige, zo blijkt zaterdag uit een rondgang van RTL Nieuws naar aanleiding van coronabesmettingen op het werk.

De coronabesmetting ambulanceverpleegkundige volgde op het verlenen van hulp aan een man bij wie een hersenbloeding vermoed werd. De meldkamer had deze persoon niet gevraagd of hij coronaklachten had of recentelijk in het buitenland was geweest. Een mondkapje was ten tijde van het voorval in maart 2020 nog niet de norm.

De andere zaak draait eveneens om een besmetting opgelopen tijdens de eerste golf, ditmaal van een medewerker in de ouderenzorg. Die persoon moest zonder beschermingsmiddelen zijn zorgtaak uitvoeren bij iemand waarvan de leidinggevende al wist dat deze cliënt mogelijk corona had.

Van de zaken die nu bekend zijn, worden er drie begeleid door FNV Bureau Beroepsziekten. De andere twee gevallen lopen via letselschadeadvocaten.

'Willen werkgevers wijzen op hun verantwoordelijkheid'

De beroepsziektezaken zijn ingewikkeld omdat lastig aan te tonen valt dat corona ook daadwerkelijk op werk is opgelopen. Daarnaast moet hard gemaakt worden dat de klachten ook echt het gevolg zijn van die coronabesmetting.

"De coronapandemie is ons allemaal overkomen en daarin kun je geen schuldige aanwijzen. Dus het is jammer dat daar rechtszaken op gevoerd worden", zo wordt Werkgeversvereniging AWVN geciteerd. FNV Bureau Beroepsziekten vindt het daarentegen belangrijk "om via deze weg werkgevers te wijzen op hun rol en verantwoordelijkheid."

Hoewel er vijf zaken bekend zijn, verwachten de geraadpleegde advocaten, vakbonden, bedrijfsartsen en wetenschappers dat er waarschijnlijk meer werkgevers aansprakelijk zullen worden gesteld voor de langdurige gevolgen van coronabesmettingen op werk.