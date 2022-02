De Europese Unie kan deze winter een volledige stopzetting van de levering van gas uit Rusland aan. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gezegd. Tegelijk heeft ze forse kritiek op het Russische gasconcern Gazprom. Het staatsbedrijf zou zo weinig mogelijk gas proberen te leveren om de gasprijzen in Europa op te drijven.

In de EU heerst al weken de vrees dat de spanningen met Rusland over de situatie in Oekraïne kunnen leiden tot een verstoring van de gasvoorziening. Maar volgens Von der Leyen kunnen mensen gerust zijn. "Tegenwoordig kan ik zeggen dat we, zelfs in het geval van een volledige onderbreking van de gasvoorziening door Rusland, aan de veilige kant zijn voor deze winter", zei ze zaterdag op een internationale veiligheidsconferentie in München.

Afgelopen week zei Von der Leyen nog dat in het geval van een totale bevriezing van de bevoorrading extra maatregelen nodig zouden. Zoals meer gas uit andere gebieden halen en het inkopen van vloeibaar aardgas.

Het volledig dichtdraaien van de gaskraan wordt door experts overigens niet heel waarschijnlijk geacht. Diezelfde experts gaven eerder dit jaar in gesprek met NU.nl aan dat een voortdurende leveringsstop daarentegen wél voor problemen in Europa zal zorgen.

Als Rusland de toevoer compleet afsnijdt, dan zijn we in Europa aangewezen op de gasvoorraden. Afhankelijk van bijvoorbeeld het weer en de temperatuur kunnen we daar met zijn allen hooguit enkele weken op teren, zei energieanalist Jilles van den Beukel, verbonden aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Von der Leyen boos op Gazprom

Het merendeel van het gas dat in Europa wordt verbruikt wordt geïmporteerd. Tot voor kort was Gazprom goed voor 40 procent van die import. Maar in de afgelopen zes maanden zat het Russische bedrijf met zijn leveringen telkens op het laagste niveau dat contractueel mogelijk was, aldus Von der Leyen.

Europa worstelt al een tijd met een soort energiecrisis. Dit komt omdat Rusland vorig jaar al de toevoer van gas meer aan banden legde, net toen de door coronapandemie getroffen economieën weer opengingen en de vraag naar energie sterk toenam. Daardoor werd het voor energiebedrijven ineens een stuk duurder om gas en stroom in te kopen. In Nederland zijn ook al diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen en consumenten worden geconfronteerd met fors hogere energierekeningen.

Naast haar opmerkingen over de gasvoorziening ging de Europese bewindsvrouw op de bijeenkomst in op de Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens. Die noemde ze een "flagrante poging om de regels van de internationale orde te herschrijven". In München is de crisis in Oekraïne drie dagen lang het voornaamste thema.