Volledig elektrische auto's heb je in allerlei soorten en maten, maar een doodeenvoudige stationwagen ontbrak vooralsnog in Nederland. Daar komt dit jaar verandering in met de komst van de MG 5 Electric, een stationwagen van het formaat Volkswagen Golf. De Chinese fabrikant maakte afgelopen week bovendien de prijzen bekend.

De 4,60 meter lange MG 5 Electric gaat in Nederland minimaal 33.485 euro kosten. Dat is vergelijkbaar met de instapversie van de SKODA Octavia Combi met automaat, om een voorbeeld te noemen. De MG krijgt een 131 kW (177 pk) sterke elektromotor en een accupakket van 50,3 kWh mee. Daarmee komt de auto op basis van de Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) 320 kilometer ver.

De long range-versie komt dankzij een accupakket van 61,1 kWh op papier 400 kilometer ver, maar moet het doen met een 115 kW (156 pk) sterke elektromotor. De MG 5 met de grotere batterij kost minimaal 36.986 euro.

Het maximale laadvermogen is 87 kW aan de snellader en 11 kW aan een publiek laadpunt. Dankzij een Vehicle-to-Load (V2L)-systeem kun je ook andere apparaten opladen of aansluiten, zoals laptops of een koffiezetapparaat.

Tot de standaard uitrusting behoren verder zaken als ledverlichting, elektrisch verwarmbare voorstoelen, een digitaal instrumentarium en een 10,25 inchaanraakscherm. De standaard veiligheidsuitrusting omvat onder meer adaptieve cruisecontrol en rijstrookassistentie.

De bagageruimte meet 479 liter met de achterbank omhoog. Met de bank plat kan er 2.367 liter aan spullen mee. De MG 5 Electric kan tot 500 kilo (ongeremd) trekken.

De standaarduitrusting van de MG 5 laat weinig te wensen over De standaarduitrusting van de MG 5 laat weinig te wensen over Foto: AutoWeek

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl