Het aantal meldingen over stormschade bij verzekeraars blijft flink oplopen. Univé en Centraal Beheer laten weten dat vrijdagavond nog veel nieuwe meldingen zijn binnengekomen, net als bij Interpolis. Verzekeraars zetten momenteel extra personeel in om alle telefoontjes en online rapportages af te kunnen handelen, omdat verwacht wordt dat er gedurende het weekend en op maandag nog veel nieuwe meldingen bij zullen komen.

Centraal Beheer heeft sinds woensdagavond al zo'n 3.300 schademeldingen ontvangen, laat een woordvoerder zaterdagochtend weten. Het gaat zowel om schade door storm Eunice als schade door storm Dudley, die een paar dagen eerder over Nederland raasde. Wel heeft storm Eunice verreweg de meeste schade veroorzaakt, aangezien de teller vrijdag in de loop van de middag nog op 1.050 meldingen stond.

Volgens een woordvoerder gaat het om relatief veel grote schades. Daarnaast zijn er veel meldingen over dakpannen die van daken zijn gewaaid, schade door omgevallen bomen, kapotte schuttingen en gesneuvelde zonnepanelen.

De zegspersoon noemt de hoeveelheid binnengekomen meldingen "uitzonderlijk", maar kan niet zeggen hoe de cijfers zich precies verhouden tot eerdere stormen. Wel valt op dat de meldingen vanuit het hele land zijn binnengekomen.

Meeste meldingen vanuit Zuid-Holland

Univé wist vrijdagavond al dat de schade door de twee stormen van de afgelopen dagen boven de 1 miljoen euro zou gaan uitkomen. De firma had toen al zo'n 750 stormschademeldingen ontvangen. Zaterdag aan het begin van de dag was dit aantal opgelopen tot ongeveer 1.100. Een woordvoerder verwacht zaterdagochtend nog "een piek aan meldingen" en hoopt later op de dag een beter beeld te kunnen geven van de omvang van de schade.

Ook Interpolis heeft "erg veel schademeldingen" binnengekregen, verklaarde de verzekeraar vrijdagavond laat al. De teller stond toen op 2.421 meldingen, terwijl storm Eunice nog niet was uitgeraasd. Het merendeel daarvan betrof schade aan woningen. De meeste meldingen kwamen uit Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland.

Na het weekend komt er een eerste branchebrede inschatting van de omvang van de schade vanuit koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars.