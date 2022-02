Wintersporters zorgen zaterdag voor vakantiedrukte op de belangrijkste Europese routes naar wintersportgebieden. Op veel wegen is de vertraging al opgelopen tot ruim een uur. De verkeerspiek wordt ergens aan het begin van de middag verwacht, aldus de ANWB.

De ANWB ziet dat het met name op de A6 van Parijs naar Lyon druk is. Ook vanuit Lyon naar de wintersportgebieden rond Chambéry is het al erg druk.

In Duitsland loopt het vast op de A7 van Stuttgart naar de Oostenrijkse grens, met name tussen Ulm en Memmingen. Daar ben je volgens de ANWB zeker 1,5 uur langer onderweg. Verderop bij de grensovergang bij de Beierse plaats Füssen moeten verkeersdeelnemers rekening houden met vijf kwartier vertraging.

Ook op de Duitse A9 komen wintersporters op de gebruikelijke plaatsen stil te staan. Dat is onder meer het geval bij Neurenberg, Ingolstadt en even buiten München.

Volgens de ANWB heeft storm Eunice ervoor gezorgd dat wintersporters iets later dan gebruikelijk op pad zijn gegaan. Daardoor zal het dit jaar mogelijk op een later tijdstip het drukst zijn op de weg.