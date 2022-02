De productie van auto's bij VDL Nedcar in Born ligt stil als gevolg van chiptekorten. De afgelopen week werden al geen auto's gemaakt en ook komende week staat de fabriek stil. Dat bevestigde een woordvoerder van VDL na berichtgeving door dagblad de Limburger.

Wereldwijd kampen veel autoproducenten met tekorten aan onderdelen en dan vooral chips. Door dat gebrek aan microprocessoren zijn veel fabrieken al eens kortstondig stilgelegd. Ook VDL Nedcar worstelt met dat probleem.

Volgens de woordvoerder van het bedrijf wordt volgende week duidelijk of het in de week erna weer kan starten met de autoproductie. In Born worden in opdracht van BMW onder andere Mini's gebouwd. BMW is verantwoordelijk voor de toelevering van onderdelen.

Het contract met de Duitse autobouwer loopt volgend jaar af. Momenteel voert het management van de autofabriek gesprekken met de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Rivian. De Amerikanen overwegen om een deel van hun auto's in Limburg te laten maken.