Utrecht en Amstelveen hebben deze week besloten om minder ruimte te geven aan flitsbezorgers. Ook diverse andere steden hebben hier plannen voor. Ze volgen daarmee Amsterdam en Rotterdam, die eerder besloten de flitsbezorgers aan banden te leggen.

Flitsbezorgers zoals Flink en Getir bezorgen boodschappen binnen tien minuten. De bedrijven huren daarvoor vaak jongeren in, die met een fiets door de stad rijden om de bestelde producten thuis te bezorgen, vooral in grote steden. Ze wisten in korte tijd veel klanten te trekken.

De bezorgbedrijven huren vaak panden in grote steden, waar ze hun producten opslaan. De ramen van deze magazijnen zijn vaak afgeplakt, waardoor ze darkstores worden genoemd.

Omwonenden klagen vaak over overlast van personeel dat er werkt. Zo zouden ze gevaarlijk rijden en blokkeren ze de doorstroom in de buurt van de darkstores. Ook zijn er klachten over geluidsoverlast als de artikelen worden geleverd bij de panden.

Sinds begin december zijn er volgens de gemeente Utrecht ruim dertig officiële klachten binnengekomen over de bezorgers. Het stadsbestuur heeft nu besloten dat het flitsbedrijven zonder vergunning voortaan weert uit panden in woon- of winkelbuurten.

'Panden vormen een doorn in het oog'

De klachten die zijn binnengekomen gaan onder meer over geluidsoverlast en lukraak geparkeerde bezorgfietsen. "De overlast, de opzet en de uitstraling van de vestigingen vormen een doorn in het oog", zegt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken).

In het plan staan regels waarmee flitsbezorgers geweerd kunnen worden uit panden in woon- en winkelgebieden. Bedrijven die een nieuwe vestiging in de stad willen openen, moeten een geschikte locatie kiezen en bij de gemeente aantonen hoe ze overlast beperken.

Ook Amstelveen besloot deze week dat het, in ieder geval voor een jaar, geen nieuwe darkstores toelaat in de gemeente. Uit een rondgang van NRC blijkt dat ook Den Haag, Groningen en Arnhem van plan zijn om minder ruimte te geven aan de flitsbezorgers.