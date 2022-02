Zodra Rusland zich roert, grijpt het Westen naar economische sancties. Dat gebeurt nu de spanningen bij de grens met Oekraïne oplopen, maar is niets nieuws: het gebeurt al decennia en daar heeft Rusland van geleerd. De Russische president Vladimir Poetin laat zich hier veel minder door afschrikken dan zijn voorgangers én Rusland is veel minder afhankelijk geworden van het Westen, zegt universitair docent Russische Studies aan de Universiteit Leiden, Morena Skalamera, in gesprek met NU.nl.

"Politiek gezien doen de sancties pijn", zegt Skalamera. "Maar Poetin laat zich hier veel minder door afschrikken dan oud-president Boris Jeltsin. Het idee dat Rusland zijn beleid aanpast na sancties is achterhaald." Skalamera is expert op het gebied van Rusland en Centraal-Azië.

Rusland heeft de afgelopen jaren met succes het vizier steeds meer richting het Oosten en dan met name China gericht. "De Sino-Russische (Chinees-Russische, red.) banden zijn sterker dan ooit tevoren." Dat werd nog maar even aan de wereld getoond door - gebruikmakend van de schijnwerpers die nu door de Spelen al op China zijn gericht - een gasdeal tussen beide landen aan te kondigen met een geschatte waarde van meer dan 100 miljard dollar (zo'n 88 miljard euro).

"De strategie om steeds meer producten die geïmporteerd worden uit het Westen in Rusland te maken, heeft gefaald. Maar de strategie om de afhankelijkheid van geld uit het Westen te verminderen door zich op andere delen van de wereld te richten werkt wel", zegt Skalamera.

Rusland heeft op alle mogelijke manieren relaties aangeknoopt met bedrijven in Japan, India, het Midden-Oosten en China natuurlijk. "Door aandelenbelangen te kopen, joint ventures aan te gaan, directe investeringen te doen en binnen te halen."

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese evenknie Xi Jinping bij de opening van de Olympische Winterspelen. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese evenknie Xi Jinping bij de opening van de Olympische Winterspelen. Foto: EPA

Dichtdraaien gaskraan zou Russische economie hard raken

Bij eventuele sancties zou Rusland ervoor kunnen kiezen de gaskraan naar het Westen helemaal dicht te draaien, maar dat zou "desastreus" zijn voor de Russische economie, vertelt Skalamera. Rusland exporteerde vorig jaar voor 54 miljard dollar aan aardgas, goed voor ruim 10 procent van de totale export.

Aan de andere kant verwacht de Ruslanddeskundige dat westelijke sancties de energiesector zullen overslaan, in verband met de afhankelijkheid van Russisch gas. In 2020 kwam zo'n 40 procent van het door Europa geïmporteerde aardgas bij de Russen vandaan.

Mocht het zover komen, dan zou op de korte termijn uitgerekend Oekraïne aan het kortste eind trekken. Rusland betaalt tot wel 1 miljard dollar per jaar aan Oekraïne voor die doorvoer van gas. "Wat een paar procent van het bbp van het land is", zegt de universitair docent.

Invasie Oekraïne zou zowel economie als reputatie beschadigen

Hoewel de Russische economie na een slecht 2020 afgelopen jaar weer goed draaide en ook de verwachtingen voor dit en komend jaar stabiel zijn, kan een oorlog daar veel aan veranderen.

Skalamera: "Een invasie van Oekraïne zou Rusland veel kosten. Niet alleen op reputatiegebied, als betrouwbare leverancier van energie, maar ook op het gebied van kosten en dus schade aan de economie."