De productie van zonne- en windenergie bereikte donderdag door storm Dudley haar op een na hoogste niveau ooit, meldt Energieopwek.nl. Maar volgens lector Martien Visser zal de opbrengst vrijdag lager zijn, omdat er meer windmolens worden stilgelegd.

Donderdag werd bijna 50 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag vervuld door zonne- en windenergie, zegt Visser, die ook aan Energieopwek.nl verbonden is, in een tweet. "Donderdag was er zeg maar een perfecte storm van zon en wind, waarbij er bij zowel zonnepanelen als windmolens pieken werden gedraaid", legt Visser uit aan NU.nl.

Dat zal vrijdag met storm Eunice anders zijn, denkt de energie-expert. "In de nacht van donderdag op vrijdag was het eerder windstil en overdag komt de zon er voorlopig niet echt door." Daar komt bij dat er waarschijnlijk wel wat windmolens uitgeschakeld worden, omdat het te hard waait.

Dat klinkt misschien gek, maar de bladen van een windmolen kunnen schade oplopen als het te hard waait. De meeste windmolens hebben sensoren die de wieken automatisch stilzetten of anders laten draaien bij windkracht 10.

'Alles boven windkracht 7 zorgt niet voor extra productie'

In tegenstelling tot wat je zou denken, zullen veel windmolenparken vrijdag dus niet op volle kracht werken. Bij energiebedrijf Vattenfall zullen volgens een woordvoerder alle windmolens wel zeker even stilliggen. "Bovendien produceren ze niet altijd meer als het harder waait", legt een woordvoerder uit. "Bij heel weinig wind produceren ze uiteraard heel weinig. Dat loopt dan wel snel op, maar de maximumproductie is bij windkracht 7. Alles daarboven zorgt niet voor extra productie. En nu er zoveel molens zullen uitvallen, komen ze sowieso niet aan het maximum."

Ook bij Eneco schakelen de windmolens zichzelf uit bij windkracht 10 of 11. Shell laat weten dat de windturbines van offshorepark Egmond Aan Zee vrijdagmiddag allemaal in veiligheidsstand staan. Dat park is goed voor 0,3 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag

De recorddag voor de productie van groene energie was 29 juli vorig jaar. Toen waaide het ook heel hard, maar scheen de zon meer dan afgelopen donderdag. Op die zomerdag was de zonne- en windproductie goed voor 60 procent van de totale elektriciteitsvraag in Nederland.

Energieopwek.nl is een samenwerkingsverband van EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, TenneT, Gasunie en Netbeheer Nederland.