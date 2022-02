De Amerikaanse overheid hoeft voorlopig geen diensten te sluiten of personeel tijdelijk naar huis te sturen. Dat dreigde te gebeuren doordat de overheid vanaf zaterdag niet meer genoeg geld zou mogen lenen om haar uitgaven te financieren. In de nacht van donderdag op vrijdag ging de Amerikaanse Senaat akkoord met verruiming van de regels, maar dan wel voor slechts drie weken.

De problemen zijn ontstaan doordat de VS een wettelijke grens kent voor hoe hoog de staatsschuld mag zijn. Als de overheid die grens bereikt, mag ze geen extra geld meer lenen en moet ze snijden in de uitgaven.

Dat kan door niet-essentiële activiteiten, zoals het beheer van natuurparken en toeristische attracties, stop te zetten en het personeel naar huis te sturen. Zo'n shutdown kan worden voorkomen als de Senaat en het Huis van Afgevaardigden akkoord gaan met een tijdelijke verruiming van de staatsschuldregels.

De volksvertegenwoordigers hebben de Amerikaanse overheid sinds afgelopen september al drie keer de ruimte gegeven om extra te lenen en ook nu krijgt ze die ruimte. "Een shutdown van de overheid is onnodig en onzinnig", zegt Patrick Leahy, de voorzitter van de kredietcommissie van de Senaat. "Stel je voor hoe dat overkomt op de Russen."

Hij doelt daarmee op het feit dat Russische troepen zich de afgelopen tijd hebben verzameld aan de grens met Oekraïne. De VS maakt zich daar zorgen over en vreest dat de situatie escaleert. Op zo'n moment in eigen land deels op slot gaan, zou geen sterk signaal afgeven richting de Russen.

Biden moet voor 11 maart akkoord bereiken met Republikeinen

De problemen zijn overigens nog niet voorbij. De regering van de Democratische president Joe Biden heeft nu tot 11 maart de tijd gekregen om met een oplossing te komen. Daarvoor moet ze een akkoord bereiken met de Republikeinse Partij. Eerdere pogingen daartoe leverden niets op.

Als de regering daadwerkelijk overgaat tot een shutdown, zou dat allerminst de eerste keer zijn. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2018, onder de vorige president Donald Trump. Toen duurde het 35 dagen voordat het probleem was opgelost.