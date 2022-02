Het overgrote deel van de restaurants, cafés en andere horecazaken is niet van plan de deuren te sluiten vanwege de storm Eunice. Ondernemers laten tijdens een rondgang van NU.nl weten dat er veel reserveringen zijn nu de horeca weer tot 1.00 's nachts open mag.

"Wij hebben niet het idee dat de storm leeft bij de ondernemers en er is dan ook geen sprake van een landelijk advies om de tent te sluiten", zegt algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Iedereen moet zelf maar een afweging maken."

Eigenaar Kees Lankhaar van bistro Tante Pietje in het centrum van Den Bosch is al geopend. "We hebben alleen de reserveringen voor ons terras moeten annuleren. Het gaat om vijftig tot zestig plaatsen, dus dat is wel een domper, maar veiligheid staat voorop. Maar voor de rest zitten we helemaal vol. Ook andere horecazaken hier in de stad gaan gewoon open."

Rob Baltus, eigenaar van restaurant De Nadorst in het Noord-Hollandse Blokker, zegt dat er genoeg gasten komen. "Onze hut komt wel vol. Ik heb bijna geen enkele collega gesproken die van plan is de deuren te sluiten. Alleen sommige strandpaviljoens gaan dicht."

Bistrobar FortVier in Arnhem ontvangt 150 tot 200 gasten. "We hebben een ondernemersavond en die laten zich niet zomaar uit de wind slaan", aldus eigenaar Sander Wind.