Als gevolg van storm Eunice zullen Albert Heijn en Thuisbezorgd in de loop van de middag stoppen met bezorgen. De supermarkt zal leveringen die ná 15.00 uur gepland staan niet meer bezorgen, terwijl de maaltijdbezorger om 14.00 uur stopt. Ook online supermarkt Picnic en postbedrijven PostNL en DHL verwachten problemen door de storm.

Vanaf 14.00 uur geldt code rood voor de kustprovincies en het Waddengebied. Hier kunnen zich windstoten van 130 kilometer per uur voordoen. In de rest van Nederland is weercode oranje uitgegeven. Alleen in Limburg geldt code geel.

De storm kan op de weg tot gevaarlijke situaties leiden, waardoor supermarkten, pakketbezorgers én maaltijdbezorgers hebben besloten minder of in bepaalde delen van het land zelfs helemaal niet meer te bezorgen.

Albert Heijn, de grootste supermarkt van het land, laat aan NU.nl weten bestellingen die na 15.00 uur gepland staan niet thuis te bezorgen. De keten kiest hiervoor om zowel de veiligheid van haar personeel als die van medeweggebruikers te waarborgen.

Maaltijdbezorger Thuisbezorgd laat weten na 14.00 uur niet meer de weg op te gaan. Tot 13.00 uur worden nog bestellingen aangenomen. Voor Limburg maakt de maaltijdbezorger nog een uitzondering, omdat daar nog code geel geldt. Mocht de storm ook daar oprukken, dan stoppen de bezorgers ook in die provincie met hun werk.

Picnic bezorgt niet meer in bepaalde provincies, DHL waarschuwt voor vertraging

Picnic bezorgt de rest van de dag niets meer in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. In de rest van Nederland bekijkt de boodschappenbezorger hoe de situatie er lokaal voor staat.

DHL wijst erop dat de storm tot vertraging kan leiden bij het bezorgen van pakjes. De pakketbezorger laat weten per regio te bekijken hoe erg de situatie is. Dan kan bij te harde windstoten bijvoorbeeld besloten worden bezorgers van de weg te halen.

PostNL laat weten dat de ochtendbezorging weinig hinder heeft ondervonden van de storm, maar dat het - wanneer de wind in kracht toeneemt - kan besluiten om in bepaalde delen van het land mensen terug te roepen als het gevaarlijk dreigt te worden.