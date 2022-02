In Nederland dreigen claims voor geannuleerde vluchten binnenkort te vervallen. In maart is het namelijk twee jaar geleden dat veel vluchten uitvielen door de uitbraak van de coronapandemie. Passagiers die nog geen geld hebben teruggekregen van luchtvaartmaatschappijen lopen daardoor het risico de claim kwijt te raken, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In Nederland vervalt de claim na twee jaar. Passagiers kunnen daarna niet meer naar de rechter. Zij moeten dus op tijd een procedure bij de rechtbank starten. Passagiers met een geschil of claim moeten zich daarvoor wenden tot het kantongerecht.

Volgens een Europese verordening kunnen klanten er bij annulering van een vlucht voor kiezen om hun geld terug te krijgen of de vlucht om te boeken. Hebben passagiers eenmaal gekozen voor terugbetaling, dan moeten zij de ticketprijs binnen zeven dagen terugkrijgen.

Een aantal maatschappijen heeft dat nog niet gedaan, of er is sprake van een geschil. De toezichthouder noemde geen namen van deze maatschappijen. Om terugbetaling af te dwingen, moeten passagiers naar de rechter. Dit kan dus tot twee jaar na de vluchtdatum.

De ILT controleert of luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten. De toezichthouder heeft echter geen rol in de handhaving van individuele compensatieverzoeken. Bij stelselmatige overtredingen kan de ILT wel maatregelen nemen of een boete opleggen. Daarom is het belangrijk dat passagiers zich bij de ILT melden met hun klachten.