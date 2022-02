De luchthavengroep Schiphol heeft over heel 2021 een verlies van 287 miljoen euro geleden. Dat is minder dan het verlies van 512 miljoen euro in 2020, maar de financiën zitten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Dat geldt ook voor het aantal reizigers. Schiphol kreeg vorig jaar 64 procent minder passagiers over de vloer dan in 2019, meldt het bedrijf vrijdag.

Dat het verlies kleiner is dan in het voorgaande jaar heeft de groep vooral te danken aan de NOW-steun in het kader van coronacrisis. Daarmee neemt de overheid een deel van de loonkosten op zich. In de eerste helft van het jaar had het bedrijf al laten weten dat de NOW-subsidie een grote rol speelde. Schiphol vroeg in 2021 in totaal 84 miljoen euro aan.

Tegelijkertijd is de omzet wel gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Schiphol boekte 816 miljoen euro omzet, 18,6 procent meer dan de 688 miljoen euro in 2020. Er werden geen bonussen aan het management uitgekeerd en de aandeelhouders kregen geen dividend.

Ook het aantal reizigers groeit weer. De luchthavens van Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam verwelkomden samen 29 miljoen bezoekers, waarvan 25,5 procent op Schiphol Airport zelf. Dat is een stijging van 23,5 procent in vergelijking met 2020, maar 64 procent minder dan voor de pandemie.

Het luchtvaartbedrijf verwacht dat de passagiersvraag het komende jaar verder zal herstellen, maar gaat ervan uit dat de vraag op zijn vroegst pas in 2024 weer op het oude niveau zal zitten.