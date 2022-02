De luchthavengroep Schiphol heeft over heel 2021 een verlies van 287 miljoen euro geleden. Dat is minder dan het verlies van 512 miljoen euro in 2020, maar de financiën zijn nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Dat geldt ook voor het aantal reizigers: Schiphol kreeg vorig jaar 64 procent minder passagiers over de vloer dan in 2019, meldt het bedrijf vrijdag op de website.

Dat het verlies kleiner is dan in het voorgaande jaar heeft de groep vooral te danken aan de NOW-steun in het kader van de coronacrisis. Daarmee neemt de overheid een deel van de loonkosten op zich. In de eerste helft van het jaar had het bedrijf al laten weten dat de NOW-subsidie een grote rol speelde. Schiphol vroeg in 2021 in totaal 84 miljoen euro aan.

Tegelijkertijd is de omzet wel gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Schiphol boekte 816 miljoen euro omzet, 18,6 procent meer dan de 688 miljoen euro van 2020. Er werden geen bonussen aan het management uitgekeerd en de aandeelhouders kregen geen dividend.

Ook de oorlogskas is goed gevuld. Daar zit op dit moment 1,2 miljard euro in en dat is volgens financieel directeur Robert Carsouw genoeg om zelfs met de grootste schokken nog tot eind volgend jaar verder te kunnen. Die oorlogskas zal in de komende maanden en jaren verder aangevuld worden.

Meer reizigers dan in 2020

Het aantal reizigers is aan een opmars bezig. De luchthavens van Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam verwelkomden samen 29 miljoen bezoekers, van wie 25,5 procent op Schiphol Airport zelf. Dat is een stijging van 23,5 procent in vergelijking met 2020, maar 64 procent minder dan voor de pandemie.

Het luchtvaartbedrijf verwacht dat de passagiersvraag in het komende jaar verder zal herstellen, maar gaat ervan uit dat de vraag op zijn vroegst pas in 2024 weer op het oude niveau zal zijn. Het bedrijf verwacht het komende jaar 39 tot 60 miljoen passagiers te ontvangen. Bij 50 miljoen passagiers draait het bedrijf break-even.

Tarievenruzie ligt bij toezichthouder ACM

Onlangs bleek dat het kabinet graag zou zien dat Schiphol het aantal vluchten op de luchthavens vermindert van 500.000 naar 400.000. Daar lopen nu gesprekken over, maar CEO Dick Benschop wilde daar nog niet op vooruitlopen.

Daarnaast ligt het bedrijf in de clinch met een aantal luchtvaartmaatschappijen over het verhogen van de zogenoemde havengelden die ze betalen om op te kunnen stijgen of landen op Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen zijn niet te spreken over de verhoging en stapten daarom naar toezichthouder ACM. Schiphol wacht het resultaat van dat onderzoek af, maar benadrukt dat het niet van zijn plan afstapt.