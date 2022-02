Bij staalfabrikant Tata Steel vonden er de afgelopen jaren 10.231 "ongewone voorvallen" plaats waarbij fijnstof en schadelijke stoffen werden uitgestoten. Die uitstoot wordt niet gemeten en komt dus boven op de uitstoot die Tata Steel zelf vermeldt in zijn jaarverslagen. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van interne documenten van toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De incidenten, die plaatsvonden tussen eind 2014 en januari van dit jaar, zijn er in alle onderdelen van het bedrijf. Hoeveel er precies door werd uitgestoten, is onduidelijk doordat er geen officiële metingen van de uitstoot bij die incidenten zijn.

Daarnaast vonden er bij onderaannemer Harsco Metals, die ook op het terrein van Tata Steel werkt, 622 voorvallen plaats. Harsco verwerkt restproducten van de staalfabrikant en daarbij ontstaan geregeld grote stofwolken die schadelijke stoffen bevatten. Het gezondheidsinstituut RIVM trof in die wolken eerder al schadelijke metalen aan die gevaarlijk zijn voor kinderen.

Een tijd geleden liet het RIVM al weten dat er een verschil is tussen de uitstoot die Tata Steel in zijn milieurapporten en jaarverslagen vermeldt en de werkelijke uitstoot in de omgeving rond de fabriek in IJmuiden. Op sommige plekken werd duizend keer meer uitgestoten dan Tata rapporteerde. Of dat een bewuste fout van Tata is, laat het RIVM in het midden, maar het gezondheidsinstituut vraagt het bedrijf wel om extra informatie.

Volgens Tata Steel zijn die "ongewone voorvallen" alles wat buiten de reguliere bedrijfsprocessen valt. "Dat gaat van het omvallen van een vaatje olie in een fabriek tot een bermbrandje, het fakkelen van gassen tijdens onderhoud en de uitstoot van stoffen door een procesverstoring", zegt een woordvoerder aan de Volkskrant.

Het bedrijf "streeft ernaar om het aantal ongewone voorvallen zoveel mogelijk te beperken", maar zegt daarbij dat dit niet altijd makkelijk is op een terrein met zeventien fabrieken die zo goed als continu draaien.

De documenten werden verkregen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door zakenman Jan de Jong. Die ging vorig jaar de strijd aan met de vervuiling van Tata Steel en vroeg daarom deze documenten op, die de Volkskrant kon inzien.