Alle stalen schroeven en bouten die vanaf vrijdag vanuit China de Europese Unie binnenkomen, krijgen een invoerbelasting tussen de 22 en 86 procent, afhankelijk van de grootte en de sector waarin ze in gebruikt worden. Dat staat donderdag in het Publicatieblad van de Europese Unie, het staatsblad van de EU.

Als reden voor de importheffing staat in het Publicatieblad dat de producten, die variëren van kleine schroefjes tot speciale hulpmiddelen voor de auto- of vliegtuigindustrie, voor onrealistisch lage prijzen worden verkocht.

De Europese Commissie begon onlangs een onderzoek naar de prijs van Chinese schroeven en bouten, naar aanleiding van een klacht van de Europese branchevereniging European Industrial Fasteners Institute. Uit het onderzoek bleek dat Chinese schroeven meestal voor zogeheten dumpprijzen de EU binnenkomen. Daarom neemt de Commissie nu maatregelen.

De Europese sector van schroeven en bouten is goed voor 3,2 miljard euro. Zo'n 10 procent van de producten zou uit China ingevoerd worden. Het is niet helemaal zeker dat verkopers die belasting ook zullen doorberekenen aan klanten, maar de kans daarop is groot.