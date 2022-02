Winkelen in de Randstad en Noord-Brabant is de afgelopen vijf jaar volledig veranderd. Mensen brengen vaker een bezoek aan bijvoorbeeld bouwmarkten, woonboulevards en tuincentra en winkelen minder in de binnenstad. Het aantal bezoekers in winkelgebieden halveerde en ging vooral fors omlaag in de grote steden, blijkt donderdag uit het Koopstromenonderzoek 2021.

Het onderzoek brengt in beeld waar consumenten aankopen doen, hoe winkelcentra qua omzet functioneren en hoe het winkelend publiek ze waardeert. Lokaal kopen, dat tijdens de coronacrisis even aan populariteit won, lijkt geen blijvertje. Onlineshoppen nam de afgelopen jaren een vlucht en zet gestaag door.

Verder maken steeds meer winkels plaats voor horeca, ontspanning en woningen. De afgelopen vijf jaar nam het aantal winkels in de onderzochte winkelgebieden met 9 procent af. In plaats daarvan kwamen er meer lunchrooms, koffiebars, kroegen en restaurants, maar ook afhaal- en bezorgrestaurants zijn aan een opmars bezig.

De stijging in het aantal kortere en meer gerichte bezoeken aan bijvoorbeeld bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels is een gevolg van de coronapandemie, waarin mensen onder meer door thuiswerken hun woning meer gingen waarderen. Ook wilden mensen drukke plekken vermijden.

In de meeste winkelgebieden is het aantal bezoekers ten opzichte van 2016 gehalveerd. Wel gaven bezoekers per persoon gemiddeld meer uit. De vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht deden het tot 2018 nog relatief goed. De pandemie had wel een "extra negatief effect". Er kwamen minder toeristen naar ons land en er werkten meer mensen thuis, waardoor ze minder de deur uit gingen voor inkopen.

Het onderzoek, gebaseerd op 186.000 ingevulde enquêtes, werd uitgevoerd door onderzoeksbureaus I&O Research, BRO en Bureau Stedelijke Planning (onderdeel van ingenieursbureau Sweco). De opdracht voor het onderzoek komt van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. In deze provincies woont 60 procent van alle Nederlandse huishoudens.