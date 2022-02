Meer dan 60.000 ondernemers in Nederland kampen met forse belastingschulden en hebben hun eigen vermogen grotendeels zien verdampen tijdens de coronacrisis. "Het kabinet moet daarom zo snel mogelijk met een concreet pakket aan maatregelen komen om deze bedrijven te helpen", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in gesprek met NU.nl.

"We moeten als samenleving niet willen dat deze ondernemers kapotgaan vanwege de strijd tegen een virus", zegt Vonhoff. "Zij moesten op last van de overheid de deuren sluiten en betalen nu de rekening van de crisis. Corona kan dan wel voorbij zijn, maar we kunnen dit niet ineens zien als ondernemersrisico."

Vonhof presenteert vrijdag een aantal plannen aan het kabinet die ervoor moeten zorgen dat deze ondernemers verder kunnen. MKB-Nederland eist dat bedrijven langer de tijd krijgen om hun belastingschuld terug te betalen. "Dus niet over een periode van vijf jaar zoals het kabinet wil, maar twintig of misschien wel dertig jaar", zegt Vonhof.

Bovendien moeten ondernemers hun bedrijfsactiviteiten kunnen stoppen zonder dat zij privé alles kwijtraken. Ook moet er een fonds opgezet worden om het eigen vermogen te versterken, bijvoorbeeld via het verstrekken van een achtergestelde lening. "Op die manier kunnen we ondernemers stimuleren met een schone lei verder te gaan en een eventueel bloedbad voorkomen. Het is nu tijd voor herstel, en tijd is onze grootste vriend waar het gaat om de aanpak van schulden."

De voorzitter van MKB-Nederland zegt dat de schade bij ondernemers groot is. "Het gaat om ongeveer 40 miljard euro aan schulden en nog eens 10 miljard euro aan verdampt eigen vermogen. Natuurlijk hebben de verschillende steunpakketten vertrouwen gegeven aan het begin, maar het is niet zo dat ondernemers ruimhartig zijn gecompenseerd. Veel vaste lasten hebben zij zelf moeten betalen."

Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle ondernemers gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten, aangezien daarvoor een omzetverlies van minimaal 30 procent is vereist. Sommige bedrijven raken daardoor tussen wal en schip.

Zwaar te verduren vanwege corona

Ondernemers uit allerlei sectoren, zoals de horeca, recreatie, detailhandel en de reis- en evenementenbranche, hebben het zwaar te verduren gehad de afgelopen twee jaar. Vooral de lockdowns hebben erin gehakt. Ook bij de kermisexploitanten, stelt voorzitter Atze Lubach van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (Bovak).

"We hebben enorm moeten inleveren, de coronapandemie heeft veel eigen vermogen gekost. Er breekt nu eindelijk een periode van herstel aan en daar hebben we de hulp van de overheid bij nodig. Kijk of er iets gedaan kan worden aan de belastingen of het btw-tarief, bijvoorbeeld."

Toch hebben veel kermisexploitanten het hoofd boven water weten te houden. "Het gaat hier om familiebedrijven, iedereen helpt elkaar. Als er geen eten op tafel staat, zorgt een ander daarvoor. Bovendien zijn veel mensen aan de slag gegaan als vrachtwagenchauffeur en mochten de oliebollenkramen langer blijven staan. De creativiteit heeft deze ondernemers erdoorheen gesleept."

'Overheid laat zorgplicht voor ondernemers liggen'

In de winkelstraten is het sentiment positiever nu de samenleving steeds verder opengaat. "De omzet is weer heel aardig, ondernemers zien weer perspectief", zegt algemeen directeur Jan Meerman van INretail, de branchevereniging voor de mode-, sport- en schoenenbranche. "Maar wij schatten in dat ongeveer 25 procent van onze achterban schulden heeft opgebouwd of eigen vermogen heeft ingeleverd. Dan gaat het om tussen de tienduizend en vijftienduizend ondernemers in de non-food."

Volgens Meerman erkent de overheid de problemen. "Maar er is geen oplossing. Ze geven aan het niet te kunnen uitvoeren en dat is een slecht excuus. Daarmee laat je de zorgplicht voor deze ondernemers liggen. Als er geen maatregelen worden genomen om deze ondernemers te helpen, voorspel ik dat we binnen de kortste keren een nieuwe toeslagenaffaire hebben."

Vrijdag organiseert NU.nl een dag over het leven na de pandemie. Op een extra rubriek op de voorpagina blikken we vooruit op de tijd zonder (zware) maatregelen. Hoe pakken we het leven op? Wat is definitief veranderd? Hoe is het met onze mentale gezondheid? Je kan op reactieplatform NUjij met andere bezoekers én experts in gesprek gaan over deze artikelen en aan de hand van stellingen. We sluiten de dag af met een Q&A met hoogleraar Chantal Bleeker over hoe we in de toekomst om moeten gaan met uitbraken van infectieziekten.