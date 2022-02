Huishoudens zijn dit jaar bijna dubbel zoveel kwijt aan energie. De kosten voor een gemiddeld huishouden stijgen met 86 procent naar 2.800 euro per jaar, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Vooral de hoge gasprijs zorgt ervoor dat we ons blauw betalen.

Het CBS vergeleek de tarieven van energieleveranciers van januari vorig jaar met die van januari dit jaar. Het statistiekbureau ging daarbij uit van een gebruik van 1.169 kubieke meter gas en 2.479 kilowattuur aan stroom per jaar per huishouden.

Vorig jaar zou je met dat verbruik uitkomen op een energierekening van iets minder dan 1.500 euro. Dit jaar stijgt dat bedrag dus naar 2.800 euro. Dat bedrag is inclusief een compensatieregeling van het kabinet, waarbij een huishouden gemiddeld 417 euro tegemoetkoming krijgt.

Zonder die compensatie zou je gemiddeld bijna 1.700 euro extra betalen. Dat komt vooral doordat de tarieven voor gas flink stegen. Daarnaast wordt gas ook gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, waarvoor je eveneens flink meer betaalt.

De werkelijke kosten kunnen per huishouden behoorlijk uiteenlopen. Zo zijn er consumenten die een doorlopend contract hebben waarin een lager tarief is afgesproken. Die merken nu weinig van de hogere prijzen.

Ook zijn er veel mensen die vanwege de hoge tarieven hebben besloten de verwarming wat lager te zetten. Daarnaast zijn er huishoudens van één persoon, maar ook van vijf of meer. Die laatste groep ziet de kosten waarschijnlijk harder oplopen.

Gasprijzen schoten in najaar omhoog

Dat de tarieven zo zijn gestegen, komt doordat de internationale handelsprijzen voor gas afgelopen najaar omhoogschoten. Dat kwam doordat de vraag veel groter was dan het aanbod.

Zo herstelde de economie wereldwijd van de coronapandemie, waardoor er meer vraag was naar energie. Daarnaast was het vorige winter relatief koud in Nederland. De gasvoorraden waren daardoor kleiner dan normaal.

Ook pompt Nederland nu minder gas uit Groningen op, waardoor we het elders moeten halen, bijvoorbeeld uit Rusland en het Midden-Oosten. Maar die landen verkopen het gas juist aan landen die meer betalen, zoals China.

De prijzen in Europa rezen daardoor de pan uit. Het kostte veel energieleveranciers de kop. Alleen al in Nederland gingen er zes failliet doordat ze de hoge handelsprijzen niet meer konden betalen.