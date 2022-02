De verkoop van vliegtickets trekt weer sterk aan sinds de meeste landen de reisrestricties naar aanleiding van de coronapandemie laten vallen. In de twee weken tussen eind januari en begin februari steeg de ticketverkoop het sterkst sinds het begin van de coronacrisis, meldt de internationale luchtvaartorganisatie IATA donderdag.

In de week van 25 januari was het aantal verkochte tickets 38 procent van de ticketverkoop in dezelfde periode in 2019. In de week van 8 februari was dat al opgelopen naar 49 procent van de ticketverkoop in 2019. Die stijging van 11 procentpunten is de grootste stijging in twee weken sinds de uitbraak van COVID-19.

De verkoop van vliegtickets ligt dus nog wel fors onder het niveau van voor corona, al verwacht IATA beterschap in de komende maanden. "Dat gevaccineerden weer kunnen reizen met veel minder gedoe dan een paar weken geleden geeft reizigers hernieuwde moed om tickets te kopen", zegt directeur-generaal Willie Walsh. De organisatie blijft wel pleiten voor volledige afschaffing van alle reisrestricties.

In Nederland wordt bij reisadviezen sinds woensdag geen rekening meer gehouden met de coronacijfers in andere landen. Dat betekent dat we dus weer vrij mogen reizen, als de veiligheidssituatie in dat land het toelaat. Quarantaine bij terugkeer zal ook niet meer nodig zijn vanaf 25 februari, maar een negatief testbewijs wel. "Anders mag je niet op het vliegtuig", zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) daar dinsdag op de persconferentie over.