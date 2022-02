Voedingsconcern Nestlé verwacht dit jaar zijn prijzen opnieuw te verhogen. De maker van onder meer KitKat, Lion, Smarties, Nespresso en Maggi moet ingrediënten duurder inkopen en berekent de hogere kosten door aan zijn klanten. De prijzen van het Zwitserse bedrijf waren onlangs al omhooggegaan.

Nestlé doet de mededeling bij de presentatie van de jaarcijfers. Topman Mark Schneider stelt dat de inkoopkosten dit jaar waarschijnlijk nog harder stijgen dan vorig jaar en dat de prijzen daardoor "over de hele linie, in alle regio's en categorieën" verhoogd worden.

In Nederland heeft Nestlé de prijzen eerder ook al verhoogd. Dat leidde tot een conflict met Albert Heijn, waardoor sommige schappen in de winkels van de grootste supermarktketen van het land leeg bleven. Inmiddels is het conflict opgelost.

Ook andere levensmiddelenconcerns hebben onlangs hun prijzen verhoogd of doen dat binnenkort. Zo meldde bierbrouwer Heineken woensdag ook met hogere inkoopkosten te kampen. Het bedrijf schroeft daarom de prijs van bier op. Ook Unilever heeft al prijsverhogingen aangekondigd.

De prijsverhogingen van voedingsproducenten hebben vaker tot problemen met afnemers geleid. Zo had Jumbo een conflict met Kellogg's en konden Picnic en Lay's het niet eens worden over prijsverhogingen.