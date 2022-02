Webwinkel Coolblue zag zijn verkopen vorig jaar naar recordhoogte stijgen. Dat kwam vooral doordat het bedrijf groeide in Duitsland en zijn eerste stappen in de energiemarkt zette. Dat meldt het bedrijf donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

De omzet kwam uit op 2,3 miljard euro, wat 348 miljoen euro meer was dan het jaar ervoor. De winst bedroeg 91 miljoen euro. Dat kwam onder meer door groei in Duitsland, waar het bedrijf vorig jaar zijn eerste fysieke winkel opende in Düsseldorf. Daarnaast breidde het concern zijn bezorgdiensten uit bij de oosterburen.

Ook stapte Coolblue in de energiemarkt. Een opvallend besluit, omdat het daar nu juist zeer onrustig is door de hoge prijzen. Diverse leveranciers zijn dan ook failliet gegaan. Toch ziet topman Pieter Zwart de torenhoge energieprijzen niet als een probleem. Het maakt klanten volgens hem bewuster van hoe duur energie is en Coolblue wil zich juist in de markt zetten als goedkope aanbieder. Het bedrijf heeft inmiddels 64.000 klanten en hoopt er dit jaar nog eens 100.000 klanten bij te krijgen.

Verder wil Coolblue dit jaar vier winkels openen. Het gaat om vestigingen in Groningen, Den Bosch, het Duitse Essen en ergens in België, al is nog niet duidelijk waar precies. Vorig jaar opende het bedrijf zes winkels.

Toch was er in 2021 ook een tegenvaller. Het plan om Coolblue naar de beurs te brengen, is in oktober afgeblazen. De reden was dat soortgelijke e-commercebedrijven die al een beursnotering hadden, het op dat moment slecht deden op de beurs. "En dat is nu nog steeds zo", meldt Zwart. Een nieuw moment voor een beursgang is nog niet gekozen. "Het is tot nader order afgeblazen."