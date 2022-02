Pieter Elbers, de huidige CEO van KLM, vertrekt volgend jaar helemaal bij de luchtvaartmaatschappij. Dat zei hij desgevraagd in een toelichting op de jaarcijfers die donderdag bekend zijn gemaakt. Daarmee komt er een einde aan een periode van ruim dertig jaar waarin hij voor KLM werkte.

"Dat ik niet blijf als CEO is een maand geleden bekendgemaakt, wat ik daarna ga doen weet ik nog niet", zei Elbers tegen NU.nl. "Daar ga ik nog even over nadenken."

Op 13 januari maakte KLM bekend dat Elbers in 2023 niet aan een nieuwe termijn zal beginnen. "De raad van commissarissen van KLM heeft na goed overleg gezegd dat ik volgend jaar niet aan een derde termijn begin", aldus Elbers, waarmee hij impliciet aangeeft dat dit duidelijk niet zijn eigen besluit is geweest.

Op de vraag wie hem zou moeten opvolgen, zei hij dat dit aan de rvc is. "Dat is niet aan mij." De vraag of hij een suggestie wilde doen, leverde alleen een glimlach op. De scheidend topman gaf ook aan dat hij geen 'zak geld' meekrijgt bij zijn vertrek.

De termijn van de Canadese topman van Air France-KLM Ben Smith loopt volgend jaar ook af. Op de vraag van een journalist of diens termijn wel een vervolg krijgt, zei Elbers lachend dat ook dit door de rvc gecommuniceerd moet worden.

KLM heeft in het afgelopen jaar een verlies van 227 miljoen euro geleden. Dat is aanmerkelijk minder dan in het eerste coronajaar, toen dik 1,1 miljard euro verlies werd geleden. Moederbedrijf Air France-KLM boekte over het hele jaar nog een miljardenverlies. Wel zegt het bedrijf zo snel mogelijk de staatssteun te willen terugbetalen.