Nederland heeft een belastingverdrag gesloten met Colombia. Dat voorkomt dat er twee keer belasting moet worden betaald en het is volgens het ministerie van Financiën goed voor de economische belangen van beide landen. In de overeenkomst staan ook afspraken om belastingontwijking te voorkomen.

"Colombia is een belangrijke partner voor Nederland in Latijns-Amerika", aldus het ministerie. Het verdrag moet drempels wegnemen die economische activiteiten in de weg kunnen staan. "Ook zorgt een verdrag voor rechtszekerheid voor de belastingplichtigen in beide verdragslanden."

Met de overeenkomst wordt voorkomen dat bedrijven in beide landen belasting betalen voor hetzelfde.

Nederland is het eerste land waarmee Colombia afspraken over arbitrage heeft gemaakt. "Dit zorgt ervoor dat als belastingplichtigen uit Colombia of Nederland een geschil hebben over dubbele belasting en de bevoegde autoriteiten dit niet oplossen, ze dit kunnen voorleggen aan een vaste groep deskundigen die hier een bindende uitspraak over doen."

Het verdrag moet nog worden goedgekeurd door het parlement. Colombia is na Nederland de grootste bloemenexporteur ter wereld.