Biotechbedrijf Moderna breidt zijn activiteiten in ons land uit. Het concern opent een dochteronderneming die de levering van mRNA-vaccins en geneeskundige behandelingen moet ondersteunen. Het is nog niet bekend waar de vestiging komt.

"Ik zie ernaar uit om onze aanwezigheid in Nederland verder uit te breiden, na de eerder aangekondigde investering in de productie van medicinale stoffen door Lonza in Geleen", zegt topman Stéphane Bancel.

"Deze nieuwe dochteronderneming is een bewijs van het blijvende vertrouwen van Moderna in het grote potentieel van de Nederlandse farmaceutische industrie." Moderna en Lonza werken al sinds mei vorig jaar samen bij de productie van coronavaccins.

Moderna laat verder weten veel vertrouwen te hebben in het groeitraject van de farmaceutische industrie in Nederland en de productieve werkrelaties die het met de aanwezige overheidsfunctionarissen en gezondheidsautoriteiten heeft opgebouwd.