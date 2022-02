Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vorig jaar een verlies van 227 miljoen euro geleden. Dat is aanmerkelijk minder dan in het eerst coronajaar, toen de airline dik 1,1, miljard euro verlies leed. Moederbedrijf Air France-KLM boekte over het hele jaar nog een miljardenverlies, wel zegt het bedrijf zo snel mogelijk de staatssteun te willen terugbetalen.

"Deze cijfers laten de veerkracht van KLM zien. Na bijna twee jaar crisis zette het herstel, dat in het najaar zichtbaar werd, zich aan het eind van het jaar door", zegt CEO Pieter Elbers van KLM, die volgend jaar mei terugtreedt als hoogste baas.

Elbers zegt bij de presentatie van de cijfers dat de ingezette trend tot optimisme stemt. "Dat geeft energie voor de lange weg naar volledig herstel die nog voor ons ligt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken."

Volg dit onderwerp Volgen Je krijgt een melding wanneer er luchtvaartnieuws is

KLM heeft vorig jaar geen gebruik gemaakt van de leningen die de luchtvaartmaatschappij kon krijgen van de Staat. In 2020 is wel 942 miljoen euro geleend.

Het jaar 2021 bestond volgens KLM uit twee delen. "De eerste helft van het jaar was fors negatief." Toen had de maatschappij nog te maken met reisrestricties, een lockdown, een dubbele testverplichting en meer. "De tweede helft van het jaar daarentegen was er herstel."

De luchtvaartmaatschappij heeft ook profijt gehad van "aanzienlijke" loonsteun vanuit de overheid. "Waarvoor KLM de overheid zeer erkentelijk is."