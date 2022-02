Als het mondkapje straks af mag in het openbare leven, komt in de supermarkten van Albert Heijn en PLUS het gratis kopje koffie voor klanten ook weer terug. Dat hebben de supermarktketens desgevraagd tegen NU.nl gezegd. Aan het begin van de coronacrisis werd de koffie, die lopend of aan een tafel genuttigd kan worden, in de ban gedaan.

"We zijn sowieso blij met alle versoepelingen en als klanten ook weer een kopje koffie kunnen drinken in de winkel, is dat mooi meegenomen", zegt een woordvoerder van Albert Heijn (AH). "Zodra het mondkapje weggaat, komt de koffie terug", zegt een woordvoerder van PLUS. Dat gebeurt op 25 februari.

In het begin van de coronacrisis werd het koffieapparaat in de winkels van PLUS uitgezet uit hygiënische overwegingen. "En voor de doorstroming in de winkel", zegt de woordvoerder. "Nu is er nog geen gratis koffie beschikbaar vanwege de mondkapjesplicht." Dat is bij AH ook zo.

Jumbo durft het volgens een woordvoerder nu alweer aan om koffie uit te delen aan klanten. "Waarbij het nu nog belangrijk is dat de klant voor en na het drinken van de koffie het mondkapje draagt. Net zoals in het openbaar vervoer."

'Boodschappen doen soms een uitje waar koffie bij hoort'

Alle drie de grootste supermarktketens van het land noemen het sociale aspect van een bakkie kunnen doen in de supermarkt als een belangrijke reden om de koffie zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken. "Voor sommige mensen is de dagelijkse boodschappen doen een uitje. Daar hoort koffie bij", zegt de AH-woordvoerder. Of thee voor de liefhebber.

In de grootste winkels van AH zijn er tafels waar mensen straks weer aan kunnen gaan zitten. "Het heeft zeker een sociale functie", zegt de woordvoerder van PLUS. "Er zijn vaste clubjes van mensen die op vaste momenten komen om koffie te drinken, weten we van onze filiaalhouders."

Bij de winkels van Jumbo waar ook een koffietafel staat, moet nu nog wel de 1,5 meter afstand in acht gehouden worden. "Daar houden we met het aantal zitplaatsen rekening mee." De woordvoerder wijst erop dat de keten ook zogeheten kletskassa's heeft, waar mensen een praatje kunnen maken met de kassamedewerker.