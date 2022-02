Het aantal mensen zonder werk is afgelopen verder gedaald tot 3,6 procent van de beroepsbevolking. Dat is het laagste percentage sinds 2003, het eerst jaar waar maandcijfers over bekend zijn. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral jongeren gingen vorige maand weer meer aan het werk. "Dat zal te maken hebben met de vraag op GGD-locaties, in de detailhandel en in de bezorging", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Het statistiekbureau registreert de maandcijfers over het aantal werklozen sinds 2003. "Het zou kunnen dat dit het laagste werkloosheidspercentage is sinds de jaren zeventig", zegt Van Mulligen. "De dalende tendens van de afgelopen jaren zet onverminderd door."

In de eerste maand van dit jaar zaten 354.000 mensen thuis die wel willen en kunnen werken, dat vertaalt naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden kwam uit op 9,4 miljoen.