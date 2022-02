Het ziekteverzuim is in januari verder opgelopen tot 5 procent. En voor het eerst sinds het begin van de pandemie, kwam meer dan de helft van de ziekmeldingen voor rekening van corona. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, die zicht hebben op zo'n miljoen werknemers.

"Dankzij de mildere Omikronvariant kunnen met corona besmette werknemers wel eerder weer terug aan het werk", laat HumanTotalCare weten, waar beide arbodiensten onder vallen.

Van de mensen die zich ziekmelden vanwege een coronabesmetting, is zo goed als drie kwart na twee weken hersteld. "In november, toen we nog te maken hadden met de Deltavariant, was dat nog geen 60 procent."

De arbodienstverlener waarschuwt dat een terugkeer naar kantoor, nu het thuiswerkadvies wordt versoepeld, kan leiden tot meer coronabesmettingen. "Het naleven van de basisregels blijft daarom onverminderd belangrijk."