De carnavalskostuums vliegen momenteel de winkels uit. Door de versoepelingen die het kabinet dinsdag aankondigde kan carnaval toch nog doorgaan en daardoor zijn de kostuums, maskers en pruiken niet aan te slepen. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt", zegt Maurice Janssen van carnavalsgroothandel Finidi in gesprek met NU.nl.

Vorige week kwamen er bij de groothandel uit het Limburgse Oostrum al behoorlijk wat bestellingen binnen. Maar sinds dinsdagavond is er geen houden meer aan. "Het is absurd wat er nu gebeurt", vertelt Janssen. "Iedere winkel is nu aan het bestellen."

"Twee weken geleden dachten we nog dat carnaval waarschijnlijk wéér niet door zou gaan. Daarom hebben we weinig ingekocht. Maar nu is het plotseling omgeslagen en proberen we toch nog zo veel mogelijk geleverd te krijgen."

Of dat ook lukt, is nog maar de vraag. Normaal gesproken heeft de groothandel enkele maanden voorbereidingstijd. "Maar nu moet alles in een paar weken gebeuren. Vooral de webwinkels zitten te springen om producten. Daar is het nu het drukst. Zo hoorde ik van een van mijn grootste klanten dat hij nu 75 procent meer verkoopt dan in het recordjaar 2019."

Ook online kledingwinkel Feestkleding365 zag het aantal bestelling explosief stijgen na de coronapersconferentie van dinsdag. Het bedrijf meldt dat het 30 tot 35 bestellingen per minuut binnenkrijgt. Dat zijn aantallen die de winkel zelfs vóór de pandemie niet haalde. Door de plotselinge drukte verwacht de webwinkel wel leveringsproblemen, vooral ook doordat leveranciers eveneens overvallen zijn door de drukte.

32 Kuipers: 'Carnaval vieren kan, maar geen grote evenementen binnen'

'Verliezen niet terugverdiend, maar mooie opsteker'

Ondanks de stormloop verwacht Janssen zeker niet dat hij de misgelopen omzet van de voorbije jaren kan goedmaken. "Het zijn twee verloren jaren geweest sinds de pandemie, wat ons zo'n 5 miljoen euro omzet heeft gekost. Ik verwacht deze weken ongeveer een half miljoen euro te verdienen. Dus daarmee zijn de verliezen nog lang niet terugverdiend. Maar het is wel een mooie opsteker."

De Finidi-eigenaar verwacht dat de diverse schandalen met grensoverschrijdend gedrag van de afgelopen tijd invloed zullen hebben op de kledingkeuze van de carnavalsvierder. "Mensen kiezen waarschijnlijk voor minder sexy kleding, die het lichaam wat meer bedekt. Daarnaast zijn de trainingspakken uit de jaren tachtig al enkele jaren in trek. Maar de voorraden zijn nu zó klein, dat waarschijnlijk alles wat met carnaval te maken heeft de deur uitvliegt."