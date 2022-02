Werkgeversvereniging AWVN stelt dat de lonen dit jaar met zo'n 3 procent omhooggaan, tenminste voor wie onder een cao valt. Ook zouden veel werknemers nog een extraatje van de baas tegemoet kunnen zien, in de vorm van een bonus of een extra trede. Alles bij elkaar moet dat ervoor zorgen dat mensen er ondanks de hoge inflatie niet op achteruitgaan.

Volgens AWVN komt de loonstijging voor dit jaar uit rond de door het Centraal Planbureau (CPB) verwachte inflatie van ruim 3 procent. "We baseren ons op de cao's die al zijn afgesloten voor dit jaar", zegt een woordvoerder van de werkgeversclub.

Die zijn van toepassing op zo'n 2 miljoen van de in totaal 5,5 miljoen werknemers die onder een cao vallen. "Het gaat om cao's die in januari 2022, in 2021 of eerder zijn afgesloten en die pas in 2023 of 2024 aflopen."

In de loonafspraken die werkgevers en werknemers in januari hebben gemaakt, was de gemiddelde salarisverhoging 2,5 procent. "Dat is iets lager dan in december." Evengoed denkt AWVN dat de lonen verder zullen stijgen. "De loonafspraken volgen altijd met vertraging de ontwikkelingen in de economie."

In december 2019, nog voor het uitbreken van de coronacrisis, gingen de lonen met gemiddeld 3,1 procent omhoog in de cao-afspraken. Dat niveau is sindsdien niet meer bereikt.