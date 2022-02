Telecomgigant Ericsson heeft zich in Irak schuldig gemaakt aan corruptie, blijkt uit een intern onderzoek van het Zweedse bedrijf. Mogelijk is daarbij geld betaald aan terreurgroep IS. Diverse betrokken medewerkers zijn inmiddels ontslagen.

Het onderzoek bracht aan het licht dat er opvallende uitgaven zijn gedaan door Ericsson-medewerkers in Irak. Het zou gaan om onder meer verdachte betalingen aan tussenpersonen en het gebruik van alternatieve transportroutes om de douane te ontwijken. Een deel van die routes was destijds in handen van IS. Of er ook daadwerkelijk geld van het bedrijf bij de terreurgroep terecht is gekomen, is niet duidelijk.

Momenteel kijkt Ericsson samen met externe adviseurs naar de resultaten van het onderzoek. Het bedrijf gaat ook na of het aanvullende maatregelen moet nemen.

De telecomreus startte in 2019 een onderzoek naar mogelijk wangedrag van medewerkers in Irak. Hoewel het onderzoek een jaar later is afgerond, zijn de resultaten nooit openbaar gemaakt. Diverse media informeerden recent naar het onderzoek, waardoor de Zweden hebben besloten alsnog de resultaten te publiceren.

Enkele jaren geleden kwam al aan het licht dat medewerkers van Ericsson betrokken waren bij diverse omkooppraktijken in onder meer China en Vietnam. Het bedrijf trof toen een schikking van 1 miljard dollar (880 miljoen euro) met de Amerikaanse overheid.