Enkele Nederlandse bedrijven zouden hebben afgesproken elkaars personeel niet te werven of over te nemen, meldt markttoezichthouder ACM woensdag. Dergelijke afspraken zijn verboden. Om welke bedrijven het gaat, wil de ACM niet zeggen.

De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. Dinsdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog dat er voor het eerst sinds het begin van de metingen meer openstaande vacatures dan werkzoekenden zijn. Dat leidt tot grote personeelsproblemen bij sommige bedrijven.

Om die problemen de baas te kunnen, pleiten een aantal bedrijven en werkgeversorganisaties er al langer voor om af te spreken dat bedrijven in bepaalde sectoren niet proberen elkaars personeel over te nemen. De ACM heeft nu volgens een woordvoerder signalen ontvangen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Maar bedrijven mogen hier wettelijk gezien geen regelingen rond treffen, zegt de ACM. Europese en Nederlandse concurrentieregels verbieden de praktijk. "Zoiets verstoort namelijk een goede werking van de arbeidsmarkt en leidt tot lagere lonen en slechtere werkomstandigheden", meldt de toezichthouder.

De organisatie geeft wel toe dat het nijpende personeelstekort in sommige sectoren, zoals de energiesector, tot een tragere en minder soepele energietransitie kan leiden. Ze is zich bewust van de risico's die dat met zich meebrengt. Voorlopig blijft het bij een waarschuwing, maar een woordvoerder sluit niet uit dat er later meer stappen worden gezet.

Om welke bedrijven het gaat, wil de woordvoerder niet kwijt.