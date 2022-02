Vanaf vandaag gaat de wereld weer wat verder open, tientallen bestemmingen verkleuren van oranje naar geel of zelfs groen. Dat is op zich goed nieuws voor de vakantieganger, maar wie terugkomt uit een land buiten de Europese Unie moet zich wel laten testen voor vertrek. En dat kan nog wel een rem zetten op de reislust, verwacht voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR.

"De vlag gaat wel uit bij ons, maar nog niet in top", vat Oostdam in gesprek met NU.nl samen. De ANVR-voorman snapt niet dat je wel mag carnavallen in eigen land zonder noemenswaardige restricties, maar testen voor verre reizen voor terugkomst verplicht blijft. "Dat is symboolpolitiek." Testen voor vertrek, wat ook vaak moet, is laagdrempeliger omdat je in eigen land de weg kent.

In rap tempo worden de reisadviezen nu aangepast. Dat gebeurt land voor land, dus het duurt nog wel even voor de hele wereld aan de beurt is geweest. "We hebben zeker gekeken naar welke landen voor Nederlandse vakantiegangers het meest geliefd zijn", zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Zo zijn Indonesië en dus ook Bali, Thailand, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk al verlost van een negatief reisadvies.

Het grootste risico voor vakantiegangers is nu dat ze positief testen in het buitenland en dan dus niet mogen terugreizen naar Nederland. "Er zullen mensen zijn die dat risico niet willen nemen. We hopen dat dit zo snel mogelijk van tafel gaat", zegt Oostdam.

Corona is nu gezondheidsrisico zoals malaria

Desondanks is de reissector bij monde van de ANVR wel blij dat de reisadviezen weer zo worden zoals ze voor de pandemie waren. "Landen buiten de Europese Unie en Schengen, die voor de coronapandemie een gele of groene kleurcode hadden, krijgen die weer terug", aldus de woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Een reisadvies krijgt weer de lading die het voor corona had. Er wordt gekeken of een land veilig genoeg is om naartoe te reizen. "Daarbij worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico's meegenomen", meldt het ministerie.

"Dan wordt corona meegenomen in het advies, net zoals dat bij malaria bijvoorbeeld altijd al zo was", licht Oostdam toe. "Maar het is niet meer leidend."

Buitenlandse Zaken wijst mensen die op reis willen erop dat elk land nog wel zijn eigen inreisregels heeft. "Dus kijk altijd op Nederlandwereldwijd.nl voordat je op vakantie gaat." Binnen de Europese Unie geldt voor reizen dat dit kan met de coronacheckapp.