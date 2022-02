Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) blijft beleggen in bedrijven die in fossiele brandstoffen zitten, zoals olie- en gasbedrijven. Het gaat alleen om ondernemingen die een "overtuigende en verifieerbare energietransitie hebben ingezet" die in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs.

Het op een na grootste pensioenfonds van ons land, met een vermogen van 278 miljard euro, staat al langer onder druk van activisten. Zij willen dat PFZW zich inzet voor het klimaat door alle beleggingen in de olie- en gasindustrie terug te trekken. Vooralsnog treedt PFZW niet in de voetsporen van ambtenarenpensioenfonds ABP, dat die stap vorig jaar zette.

Het pensioenfonds voor de zorgsector eist wel een klimaatplan van ondernemingen in de fossiele energiesector. Ze moeten concreet en aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius.

PFZW-voorzitter Joanne Kellermann voelt een grote verantwoordelijkheid om de pensioenpremie van de drie miljoen deelnemers zo in te zetten dat hun geld goed rendeert en concreet bijdraagt aan een leefbare wereld.

"Als het gaat om klimaat, moeten we de beleggingen in lijn brengen met wat de klimaatdoelen van Parijs vragen: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden Celsius. We willen vanaf 2024 niet langer beleggen in bedrijven in de fossiele energiesector die niet handelen naar dit akkoord."

Fossiele brandstoffen zijn aanjager

Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland, vindt het een goede zaak dat PFZW vanaf nu een klimaatplan van fossiele bedrijven eist. "Fossiele brandstoffen zijn de aanjager van de klimaatcrisis, dus daar moeten we vanaf. Dus toch nog tot 2024 blijven beleggen in fossiele brandstoffen is te lang. We kunnen niet blijven treuzelen. PFZW moet nog dit jaar stoppen met beleggen in fossiele bedrijven."

Actievoerders zijn deze week een estafetteactie gestart, waarbij ze onder meer protesteren voor het kantoor van PFZW. Zij roepen ertoe op niet langer pensioengeld van zorgpersoneel te beleggen in fossiel.