Ruim 300.000 klanten hebben zich aangemeld voor Albert Heijn Premium sinds de supermarktketen er drie maanden geleden mee is gestart. Dat zegt moederbedrijf Ahold Delhaize woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers. Ook blijkt dat klanten van bol.com vorig jaar zo'n 5,5 miljard euro hebben uitgegeven bij de webwinkel.

In november begon Albert Heijn met zijn Premium-abonnement. Daarmee kunnen klanten extra korting krijgen op biologische producten. Ook krijgen ze extra zegels. AH is naar eigen zeggen de eerste supermarkt in Nederland die met een dergelijk abonnement is begonnen.

Albert Heijn heeft net als veel andere bedrijven te kampen met oplopende kosten door de inflatie. Topman Frans Muller zegt dat het bedrijf er alles aan doet om de prijzen in de supermarkt niet te hard te laten oplopen. Daarvoor worden stevige discussies gevoerd met producenten. De afgelopen tijd bleven diverse schappen leeg, omdat er een conflict met de producent was.

Muller legt uit dat bij AH 50 procent van de omzet komt van producten van het eigen AH-merk. Daardoor heeft het bedrijf naar eigen zeggen goed zicht op wat een "gerechtvaardigde" prijsverhoging is voor klanten. Dat er half februari nog altijd over prijzen wordt onderhandeld, maakt volgens de topman duidelijk dat de situatie uitzonderlijk is.

Omzet bol.com stijgt tot boven de 5 miljard euro

Voor webwinkel bol.com, ook onderdeel van Ahold Delhaize, was 2021 een goed jaar. De verkopen stegen met 27 procent naar ruim 5,5 miljard euro. Daarvan bleef een winst van 166 miljoen euro over. Inmiddels bieden 49.000 webwinkels hun producten aan op het bol.com-platform. In de tweede helft van dit jaar wordt het bedrijfsonderdeel naar de beurs gebracht.

De totale omzet van het moederbedrijf kwam vorig jaar uit op 75,6 miljard euro, 3,3 procent meer dan het jaar ervoor. Ruim de helft daarvan behaalt Ahold Delhaize in de VS, waar de verkopen uitkwamen op 45,5 miljard euro. De winst van het bedrijf kwam uit op 2,2 miljard euro, tegenover 1,4 miljard euro een jaar eerder.