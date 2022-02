Heineken is van plan dit jaar de prijzen voor bier op te schroeven. Het bedrijf moet meer kosten maken en die berekent de bierbrouwer door in de prijzen. Dat meldt Heineken woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

De biergigant heeft te maken met hogere uitgaven aan grondstoffen, energie en vervoer, waardoor de kosten met meer dan 10 procent stijgen. Om deze extra uitgaven te compenseren, gaan de prijzen van Heineken omhoog.

Aan wat voor verhogingen de brouwer denkt, is niet duidelijk. Ook meldt het concern niet of deze verhoging wereldwijd wordt doorgevoerd of alleen in bepaalde markten. Dat door de hogere prijzen wellicht minder bier wordt verkocht, neemt het bedrijf voor lief.

Ook vorig jaar verhoogde Heineken al zijn prijzen. Daardoor waren de opbrengsten per hectoliter gemiddeld 8,3 procent hoger.

2021 was voor Heineken ondanks de lockdowns geen slecht jaar. De jaaromzet bedroeg 26,6 miljard euro en dat was bijna 12 procent hoger dan het jaar ervoor. De nettowinst was 2 miljard euro.