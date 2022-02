De Russische president Vladimir Poetin wil de gaspijpleiding voor Oekraïne ook na 2024 in stand houden, mits er vraag is naar gas vanuit Europa en deze route economisch interessant genoeg is, zo zei hij dinsdag. In 2024 loopt de huidige deal voor gastransport via Oekraïne af.

De Russen willen graag gas buiten Oekraïne om naar Europa brengen, via de pijpleiding Nord Stream 2. Poetin zei dinsdag na een gesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat ook Nord Stream 2 puur gezien moet worden als een "commercieel project".

Over het algemeen wordt het project juist gezien als een politiek pressiemiddel in de machtsstrijd met Oekraïne. "Dit is een van de grootste Europese infrastructurele projecten, bedoeld om de energiezekerheid op het continent te versterken", aldus Poetin.

Aan het Nord Stream 2-project hangt een prijskaartje van 11 miljard dollar (9,7 miljard euro). De pijpleiding is in september opgeleverd en loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland. Er stroomt nog geen gas door, omdat Duitsland en de Europese Unie daar nog geen toestemming voor hebben gegeven.

Door de ingebruikname kan de capaciteit door de Oostzee, dus buiten Oekraïne om, worden verdubbeld ten opzichte van nu met de al operationele Nord Stream-pijpleiding.

Oekraïne ontvangt miljarden dollars van Rusland voor de doorvoer van gas via het land.