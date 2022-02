Binnenkort zijn er tijdelijk geen eieren van vrije-uitloopkippen meer te krijgen in de supermarkt. Dit komt doordat de dieren al sinds oktober niet meer buiten mogen komen vanwege de vogelgriep. Hoelang de situatie duurt, is niet bekend.

Vrije-uitloopeieren komen van kippen die regelmatig in de buitenlucht lopen en meer ruimte hebben om te bewegen. Afgelopen oktober werd in Zeewolde voor het eerst in lange tijd vogelgriep aangetroffen op een pluimveehouderij. Korte tijd later stak de vogelgriep ook de kop op bij diverse andere bedrijven, verspreid over het land.

Om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen geldt sinds 26 oktober een ophokplicht. Dit betekent dat pluimveehouders hun dieren moeten afschermen. Ook mogen de kippen niet meer vrij rondlopen in de buitenlucht. Woensdag is deze ophokplicht zestien weken van kracht en dat is het moment dat boeren de eieren wettelijk niet meer als vrije-uitloopeieren mogen verkopen, maar ze moeten afwaarderen tot scharreleieren.

De vrije-uitloopeieren verdwijnen dus vanaf woensdag snel uit de schappen en daar komen voorlopig geen nieuwe voor in de plaats. Alleen al deze maand is op vijf verschillende plekken vogelgriep aangetroffen, dus de ophokplicht blijft waarschijnlijk nog wel even van kracht.

Vrije-uitloopeieren doorgaans duurder dan scharreleieren

Landbouworganisaties vrezen voor flinke schade voor de 250 bedrijven in ons land met vrije-uitloopkippen. De boeren krijgen doorgaans minder geld voor scharreleieren dan voor vrije-uitloopeieren. Het kan een paar cent per ei schelen. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen voor de bedrijven, aangezien ze 42,5 miljoen eieren per week produceren.

Toch is het afwachten of de kippensoep zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Diverse supermarkten hebben al aangekondigd dat ze de boeren dezelfde prijs blijven betalen. Zo meldt de grootste supermarktketen van het land, Albert Heijn, dat ze de prijzen die ze aan boeren betalen niet veranderen.

Ook is besloten om de vrije-uitloopeieren in hetzelfde doosje te laten zitten als voorheen. Wel informeert AH de klanten over de situatie middels schapkaartjes en met informatie op de verpakkingen.