Nu zo goed als zeker is dat het mondkapje vrijwel overal af mag, voorzien drogisterijen dat de vraag instort. Daar hadden ze rekening mee gehouden, zegt directeur Jos Jongstra van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) tegen NU.nl. Ze hadden alleen niet gedacht dat de mondkapjesplicht zo snel al grotendeels vervalt.

"Wij dachten dat de mondkapjesplicht in stappen afgeschaft zou worden en nog wel zou blijven op drukke plekken", zegt Jongstra. "Maar hier passen we ons ook wel weer op aan, er zullen geen bedrijven aan failliet gaan."

De directeur van de brancheorganisatie voor drogisterijen brengt eind september vorig jaar in herinnering. "Op 29 september werd alles vrijgegeven en even later waren we terug bij af." Drogisterijen zullen dan ook niet alle mondkapjes in de container gooien.

"We verwachten ook wel dat er een restvraag blijft. Voor in het openbaar vervoer en van mensen die het prettig vinden er een te dragen in een drukke omgeving of voor op reis in het buitenland waar ze nog wel verplicht zijn", aldus Jongstra. De drogisterijen zijn inmiddels wel gewend zich aan te passen aan de nieuwe richtlijnen.

Zo werd nog niet zo heel lang geleden het advies aangepast van het dragen van een niet-medisch mondkapje naar een type II-mondmasker. "We staan midden in de maatschappij en passen ons aan aan de vraag. Als de consument ineens rode tandpasta wil, dan zorgen we dat dat er is. Hetzelfde geldt voor mondkapjes."

De omzet van mondkapjes liep volgens Jongstra al een tijdje terug: "Zodra begon te lekken dat er versoepeld zou worden." Hij verwacht wel dat zelftests voorlopig nog in de schappen blijven. "Dat is wel omarmd door de consument. Even testen voordat je naar je oma van 85 gaat. En dat is ook het OMT-advies."