Het modemerk Louis Vuitton maakt zijn producten wereldwijd duurder, zegt een woordvoerder dinsdag tegen persbureau Reuters. De prijsverhoging zou van invloed zijn op parfums, accessoires en lederwaren. Als reden voor de prijsstijging verwijst de woordvoerder naar hogere productie- en transportkosten.

Met de actie is Louis Vuitton, het grootste luxemerk ter wereld, een van de eerste grote modebedrijven die de stijgende productiekosten doorrekenen aan de klant. De precieze prijsstijging is niet bekend en verschilt per product, maar het zal in alle winkels wereldwijd gebeuren, meldt het bedrijf dinsdag.

Enkele Chinese bloggers schreven dinsdag, zonder bronvermelding, dat de prijs van handtassen 20 procent zou stijgen in China. De modenieuwssite PurseBop hoorde in de wandelgangen dat de prijzen van Louis Vuitton-producten zo'n 15 tot 18 procent zullen stijgen.

2021 was een goed jaar voor luxekledingmerken. De coronacrisis heeft de vraag naar luxegoederen fors vergroot. LVMH, de moedergroep van onder meer Louis Vuitton en Dior, boekte in het afgelopen jaar recordresultaten. CEO Bernard Arnault zei bij de presentatie van die cijfers dat de groep genoeg ruimte heeft om de prijzen aan te passen aan de forse inflatie, maar dat hij wel "redelijk" wilde blijven wat dat betreft.

Het Franse luxemerk Chanel verhoogde in het afgelopen jaar drie keer op rij de prijs van een aantal handtassen, waaronder de populaire Classic Flap Bag. Die kost nu 60 procent meer dan in 2019, voor de coronacrisis.