Een paar duizend medewerkers in de jeugdzorg leggen volgens vakbond FNV op 15 maart het werk voor 24 uur neer. Het zou gaan om de tweede staking ooit in deze sector. De vakbond had het kabinet een ultimatum gesteld, omdat de partijen het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao.

"De verantwoordelijke bewindslieden hadden vanochtend nog geen reactie gegeven op het ultimatum", aldus FNV Jeugdzorg.

De voorgenomen staking valt samen met een protestactie van de FNV op het Malieveld. "Daaraan doen niet alleen duizenden jeugdzorgwerkers mee, maar ook onder meer jongeren, ouders en andere partijen zoals jeugdadvocaten."

Onder de cao Jeugdzorg vallen volgens de FNV zo'n 32.000 medewerkers. Tijdens de staking zal "planbare zorg" komen te vervallen. "Spoedeisende hulp wordt wel verleend."