De export van Franse wijn en sterkedrank is in het afgelopen jaar tot recordhoogte gestegen. Dat was volgens brancheorganisatie FEVS te danken aan het vervallen van Amerikaanse importtarieven op Franse drank en het economisch herstel.

Na de vliegtuigindustrie, met luchtvaartconcern Airbus, zijn wijn en sterkedrank de belangrijkste exportproducten voor de Fransen. In 2021 kwam de waarde uit op 15,5 miljard euro. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2020 en zelfs meer dan 10 procent meer dan in 2019, voor de coronapandemie.

In oktober 2019 stelde de VS importtarieven voor de Franse dranken in als onderdeel van de 'luchtvaartoorlog' tussen beide landen. De VS en Frankrijk beschuldigen elkaar sinds jaar en dag van het subsidiëren van de eigen luchtvaartindustrie - respectievelijk Boeing en Airbus.

Ook had de export van drank te lijden onder de coronarestricties, waardoor veel horeca wereldwijd dicht was. Daardoor werd ook veel minder gereisd en dus ook minder alcohol aan de man gebracht via de belastingvrije verkoop op luchthavens en boten.

In volume was er ook groei, maar wel minder dan in opbrengsten, wat betekent dat de prijzen zijn gestegen. In volume ging het om een plus van 11 procent vergeleken met een jaar eerder en 4 procent ten opzichte van 2019.