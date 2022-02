Ondernemers in de horeca, detailhandel en evenementenbranche hebben grote moeite om personeel aan te trekken nu de coronaregels worden versoepeld. Veel werknemers zijn uitgestroomd naar andere sectoren en willen niet terugkeren naar hun oude baan, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Horecaondernemer Gert Boonen van café-restaurants de Boterlap in Harderwijk en Ermelo is opgelucht dat hij weer tot 1.00 uur open mag. "Natuurlijk zijn we blij, maar ik heb er alleen het personeel niet voor. We gaan of eerder dicht of we zetten minder tafels neer. Ik kan dus niet de maximale omzet draaien."

Boonen is meerdere dagen per week bezig om nieuwe werknemers aan te trekken. "Ik bel bijvoorbeeld mensen op die hier vroeger hebben gewerkt met de vraag of ze eventueel willen terugkomen. Ook proberen we te werven via sociale media."

De horecaondernemer heeft op dit moment 10 fulltimers nodig en is daarnaast met het oog op de lente en het zomerseizoen op zoek naar nog eens 20 tot 25 parttimers. Boonen heeft het personeelstekort tot nu toe deels opgevangen door werknemers uit Spanje te halen. "We hebben nu twaalf werknemers uit Spanje in dienst. Er zit er zelfs een tussen uit Venezuela die een Spaans paspoort heeft. Zij werken zowel in de bediening als in de keuken en het zijn goede vakmensen."

Toch is de inzet van buitenlandse werknemers niet genoeg. Volgens Boonen is er ook behoefte aan werknemers die de Nederlandse taal spreken, zodat ze bijvoorbeeld bestellingen kunnen opnemen. "En daarom kan iedereen aankloppen om hier te komen werken. Ook zonder ervaring, dan kan ik ze zelf opleiden."

Veel mensen zijn uitgestroomd

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland benadrukt dat veel mensen zijn uitgestroomd naar andere sectoren. "En die krijg je niet zo snel meer terug. Naast de normale vervangingsvraag moet er dus een achterstand worden ingehaald. Wij denken dat het perspectief voor horecapersoneel na de coronacrisis weer goed zal zijn. De vraag bij onze gasten is immers niet weg."

In de horeca waren er eind vorig jaar, onder invloed van de nieuwe lockdown, wel minder vacatures. Daar werden het afgelopen kwartaal 30.000 werknemers gezocht, 5.000 minder dan een kwartaal eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "De grootste zorg voor deze ondernemers is waar zij personeel vandaan halen nu de samenleving steeds verder opengaat", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

'We vissen allemaal in dezelfde vijver'

Ook winkeliers hebben te maken met een flink personeelstekort. Mede-eigenaar Arjen Nicolai van Soellaart, een speciaalzaak in outdoor- en wintersportartikelen in het centrum van Haarlem, zegt dat het moeilijk is om nieuwe werknemers aan te trekken. "Daar komt bij dat mensen gaan evalueren of ze dit werk nog wel leuk vinden. We vissen allemaal in dezelfde vijver. Verder wordt er in andere sectoren beter betaald, zoals bij de GGD. Het is allemaal erg lastig en ik moet het vooral van mijn netwerk hebben om mensen aan te trekken."

INretail, de branchevereniging voor mode-, sport- en schoenenwinkels, kan niet zeggen hoeveel vacatures er op dit moment openstaan. "Dat gaan we onderzoeken, maar het is nu vooral belangrijk om de huidige werknemers te behouden. Verder kunnen ondernemers kijken of parttimers meer uren kunnen draaien", zegt een woordvoerder. Volgens het CBS kampt ongeveer een vijfde van de ondernemers in de detailhandel met een tekort aan personeel.

In de evenementenbranche zijn de problemen net zo groot. Kevin Leeuwenhaagen, die met zijn bedrijf Flexstage personeel voor festivals en concerten verzorgt, constateert dat veel mensen de sector hebben verlaten. "Zij werken nu in de bouw of de ICT. En dat bevalt deze mensen goed, omdat ze in de weekend vrij zijn en doordeweeks kunnen aanschuiven bij het avondeten. Als het zo doorgaat, kan het zijn dat sommige festivals niet kunnen doorgaan."