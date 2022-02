De prijzen voor een vat olie staan momenteel op het hoogste punt in ruim zeven jaar. Zo moesten handelaren voor een vat Noordzeeolie maandagavond op een bepaald moment 96,78 dollar (85,39 euro) betalen. Sinds september 2014 was die olie niet meer zo duur. De prijzen voor benzine en diesel tikten dinsdag ook nieuwe records aan, blijkt uit cijfers van UnitedConsumers.

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine is nu 2,184 euro en die voor diesel 1,872 euro.

De prijs van de veel verhandelde Amerikaanse WTI-olie bereikte maandagavond ook het hoogste punt in meer dan zeven jaar. Op het hoogtepunt moesten handelaren 95,82 dollar neertellen voor een vat van 159 liter. Een stijging van 2,5 procent ten opzichte van eerder op de dag.

De olieprijzen zijn al langere tijd hoog, maar de recente stijging komt waarschijnlijk door de spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Het laatstgenoemde land heeft tienduizenden militairen aan de grens met het buurland verzameld. De Russische president Vladimir Poetin zegt geen plannen te hebben voor een invasie, maar daar wordt aan getwijfeld. Rusland is een belangrijke leverancier van olie.

De dure olie heeft de afgelopen tijd al tot torenhoge prijzen aan de pomp geleid. Zo was op 1 oktober vorig jaar de gemiddelde adviesprijs voor het eerst hoger dan 2 euro. Inmiddels zijn de prijzen nog hoger. De adviesprijs voor benzine lag volgens consumentencollectief UnitedConsumers dinsdag op 2,184 euro.

De stijging van de olieprijzen van de afgelopen dagen is hier vermoedelijk nog niet in verwerkt. Het duurt altijd even voordat een verandering in olieprijzen terug is te zien aan de pomp. Dat de brandstofprijzen de komende tijd verder stijgen, lijkt dan ook reëel.