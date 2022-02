De Nederlandse economie is vorig jaar met 4,8 procent gegroeid, de grootste groei in meer dan twintig jaar. De economische groei is vooral te danken aan de toegenomen export en de hogere consumptie van huishoudens. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen komt het groeicijfer stevig binnen. "Maar daar staat natuurlijk tegenover dat we in 2020 te maken hadden met een sterke krimp. Dan is een fors herstel een jaar later niet zo vreemd. We hebben de verwachtingen van analisten die uitgingen van 3 procent groei overtroffen en zitten bovendien ruimschoots boven het niveau van 2019."

De toegenomen export is een van de belangrijkste oorzaken van de forse economische groei. De uitvoer van goederen en diensten lag vorig jaar 7 procent hoger dan in 2020. Er zijn vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd. "Het is dan ook een goed jaar geweest voor de Nederlandse industrie", zegt Van Mulligen.

De CBS-hoofdeconoom laat verder weten dat de consumptie en investeringen ook een flinke bijdrage hebben geleverd aan de groei. Consumenten hebben vorig jaar 3,5 procent meer besteed dan in 2020. Ze gaven vooral meer uit aan horeca, huisvesting, medische diensten, gas en kleding.

Minder bestedingen aan recreatie, cultuur en horeca

De groei van de consumptie weegt niet helemaal op tegen de historisch grote krimp in 2020. In vergelijking met 2019 ligt de consumptie van huishoudens nog ruim 3 procent lager. Vooral de bestedingen aan recreatie en cultuur, de horeca en vervoer en communicatie waren fors lager dan in 2019.

Van Mulligen verwacht dat de consumptie flink toeneemt als de samenleving verder opengaat. "Dat zag je vorig jaar al toen de horeca bijvoorbeeld weer openging. Mensen hebben behoefte om de deur uit te gaan en hebben ook meer geld gespaard tijdens de lockdowns. Het gaat in ons land om enkele tientallen miljarden. En dat geld wil je ook weleens uitgeven."

De hoge inflatie zorgt wel voor onzekerheid bij consumenten. "De inflatie is vooral het gevolg van de stijgende energieprijzen. We zien bijvoorbeeld dat voedsel daardoor duurder wordt. Tuinders rekenen de hogere energieprijzen door aan de consument. Dat betekent dat mensen meer betalen voor hun komkommers en tomaten."