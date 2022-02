Bedrijven hebben nog altijd grote moeite geschikt personeel te vinden en dat blijft voorlopig een van de grootste uitdagingen. Zo sluiten ervaringen van mensen niet altijd aan op de vraag uit de arbeidsmarkt, wat het proces van personeelswerving anders maakt. Dat zegt Randstad-topman Jacques van den Broek in een toelichting op de cijfers over 2021.

De uitzender heeft het tweede coronajaar afgesloten met een recordomzet van 24,6 miljard euro en profiteerde daarmee van het herstel. Dat was circa een vijfde meer dan een jaar eerder. Onder de streep bleef 768 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder nog 304 miljoen euro.

Topman Van den Broek, die volgende maand vertrekt bij het bedrijf, zegt verder dat aandeelhouders een extra beloning krijgen.